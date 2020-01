Viterbese – Bari dopo 27 giorni senza giocare, vantaggio o svantaggio per i gialloblù?

Sport - Calcio - Serie C - La lunga sosta del campionato può rendere l'incontro più imprevedibile di quanto previsto - Squadra: Calabro continua a provare la difesa a quattro - Mercato: se saluta Pacilli arriva Bunino del Padova

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Sosta più sciopero, per la serie C, è uguale a 27 giorni senza giocare partite ufficiali. Un’eternità.

Stare quasi un mese senza partite, almeno in tempi recenti, è un “esperimento” raro per i campionati italiani professionistici che in questa stagione, per fare un esempio, hanno stoppato la serie A per 13 giorni e la serie B per 19.

Calcolare il gap accumulato dalla serie C è piuttosto semplice: due settimane ai box in più della A e otto giorni in più della B. Tempi lunghissimi che gli allenatori hanno provato a colmare con partite amichevoli e il classico richiamo di preparazione andato in scena a inizio gennaio.

Domenica si torna in campo e la prima giornata dopo la sosta sarà un’incognita per molti, Viterbese e Bari comprese. Le due squadre si affronteranno al Rocchi dopo l’1-3 di una vita fa al San Nicola ma soprattutto dopo un periodo di inattività che potrebbe favorire una rosa giovane come quella di casa.

La speranza dei laziali, che hanno un’età media di 24 rispetto ai 26,8 dei galletti, è che questi ultimi facciano fatica a rientrare subito in condizione anche in vista di una preparazione mirata a toccare i picchi massimi nei mesi di marzo, aprile e maggio in vista della volata finale e degli eventuali playoff.

Se le supposizioni saranno corrette o meno sarà sempre e solo il campo a deciderlo, mentre la Viterbese prosegue con la marcia d’avvicinamento alla domenica in maniera lineare e concentrata. Anche ieri la squadra si è allenata al Rocchi con sorprese più o meno gradite per Antonio Calabro, che da una parte ha ritrovato un gruppo carico al massimo e dall’altra ha dovuto fare i conti con le assenze di Simone Palermo e Michele Volpe. I due calciatori hanno effettuato lavoro differenziato a scopo precauzionale mentre si è rivisto Stefano Antezza, che ha lavorato sempre a parte insieme ad Andrea De Falco e Marco Simonelli.

Intensa e impegnativa, la seduta di ieri. Durata all’incirca novanta minuti durante i quali l’allenatore salentino ha alternato la fase aerobica a quella tattica, mettendo in luce un’importante novità: per il secondo giorno consecutivo è stata provata a lungo la difesa a quattro e non è escluso che viste le assenze importanti (Zhivko Atanasov, Francesco De Giorgi e Mamadou Tounkara) lo schieramento di domenica possa essere il 4-3-1-2 a specchio con quello barese. In questo senso saranno determinanti gli allenamenti di oggi e domani.

Capitolo mercato. Gli allenamenti a parte di Mario Pacilli e Sebastiano Svidercoschi aprono di fatto le porte al possibile arrivo di un altro attaccante, in attesa del tesseramento di Aimone Calì. In particolare, con la partenza di Pacilli (che ha l’ingaggio più pesante) si potrebbe verificare l’arrivo di Cristian Bunino. L’attaccante classe ’96 è assistito da Samuele Damiani e nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Padova (16 presenze e due gol), che lo ha preso in prestito dal Pescara.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

10 gennaio, 2020