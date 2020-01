Viterbese a Pagani, per Calabro una difesa da inventare

Sport - Calcio - Serie C - Senza Markic e con le cessioni di Atanasov e Milillo la retroguardia gialloblù è decimata - Il tecnico salentino arretra uno tra Besea e Antezza - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La coperta in difesa è sempre più corta.

L’assenza di Markic, unita alle cessioni di Atanasov e Milillo, privano la Viterbese di tre centrali di ruolo e l’acquisto di De Santis (ancora convalescente) per il momento non serve praticamente a nulla.

Oggi c’è la Paganese, da affrontare al Torre di Pagani per il recupero della 20esima giornata, e per Calabro c’è un intero reparto da inventare con i soli Ricci, Zanoli, Baschirotto e De Giorgi a disposizione.

L’adattamento di quest’ultimo nel centrodestra è ormai un habitué, così come la presenza dell’ex Vigor Carpaneto sul centrosinistra, ma a preoccupare il tecnico salentino è soprattutto la posizione centrale che potrebbe andare a uno tra Zanoli e Ricci o clamorosamente a un centrocampista. Gli unici due in grado di ricoprire quel ruolo sono Besea e Antezza e l’arretramento di uno dei due è molto probabile.

La prova è stata effettuata ieri al Pilastro e il ghanese ha risposto bene, guidato sia da De Giorgi che da Pini (per lui terza di fila da titolare), davanti a un centrocampo pieno zeppo di under viste le solite assenze di De Falco e Palermo che oramai non fanno più notizia.

I sette punti nelle ultime tre partite fanno comunque ben sperare i tifosi, così come la parole del tecnico che ieri ha sottolineato come la Viterbese si esalti nei momenti difficili grazie alle partite di squadra. Anche oggi servirà una di queste, contro una Paganese con meno problemi di organico e che staziona al nono posto al fianco dei laziali e della Cavese.

Sarà uno scontro diretto, dunque. In zona playoff ma che servirà a portare a casa punti importanti per raggiungere quanto prima la quota salvezza a 42 punti (a entrambe ne mancano 14).

Anche i biancazzurri di Erra, così come i viterbesi, nel 2020 non hanno mai perso e dopo il successo esterno di Monopoli e il pari interno con la Sicula Leonzio cercano il terzo risultato utile consecutivo, puntando soprattutto sulla legge dell’ex che porta il cognome di Diop. Il centravanti è il miglior marcatore dei campani con sette reti all’attivo e vanta un trascorso nella Tuscia al pari di Perri, esterno titolare del 3-5-2 che metterà in campo il tecnico di Coperchia.

L’incontro, inizialmente programmato alle 18,30, è stato anticipato alle 15 e sarà diretto da Luigi Carella di Bari con il supporto di Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintaudi di Pesaro. All’andata, giocata domenica 25 agosto al Rocchi di Viterbo, vinse 2-1 la squadra di casa grazie alle reti di Tounkara e Antezza, inframezzate dal pari momentaneo di Alberti.

Paganese – Viterbese

probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Panariello, Mattia; Carotenuto, Gaeta, Capece, Scarpa, Perri; Diop, Calil.

Panchina: Bovenzi, Scevola, Dramè, Bramati, Caccetta, Alberti, Bonavolontà, Acampora, Musso.

Allenatore: Alessandro Erra.

VITERBESE (3-5-2): Pini; De Giorgi, Besea, Baschirotto; Simonelli, Bezziccheri, Bensaja, Sibilia, Errico; Bunino, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Vitali, Antezza, Scalera, E. Menghi, Volpe, Zanoli, Urso, Ricci, Molinaro, Culina.

Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Luigi Carella di Bari.

Assistenti: Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Serie C – girone C

recupero 20esima giornata

mercoledì 22 gennaio

Picerno – Cavese

Paganese – Viterbese

Catania – Avellino

Casertana – Potenza

Teramo – Catanzaro

Vibonese – Monopoli

Bisceglie – Rende

Bari – S. Leonzio

Reggina – V. Francavilla

Ternana – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 21 16 4 1 44 14 30 Bari 43 21 12 7 2 39 16 23 Ternana 43 21 13 4 4 31 20 11 Monopoli 40 21 13 1 7 29 18 11 Potenza 40 21 12 4 5 25 15 10 Catanzaro 32 21 9 5 7 29 24 5 Teramo 31 21 8 7 6 23 23 0 Catania 30 21 8 6 7 30 31 -1 Paganese 28 21 7 7 7 31 26 5 Viterbese 28 21 8 4 9 29 27 2 Cavese 28 21 7 7 7 19 28 -9 Vibonese 27 21 6 9 6 38 27 13 Casertana 27 21 6 9 6 29 28 1 Avellino 27 21 8 3 10 25 30 -5 V. Francavilla 24 21 5 9 7 25 28 -3 Picerno 20 21 5 5 11 20 27 -7 Bisceglie 14 21 2 8 11 17 32 -15 Rende 14 21 3 5 13 15 39 -24 S. Leonzio 12 21 2 6 13 19 39 -20 Rieti 8 21 3 4 14 23 48 -25

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

22 gennaio, 2020