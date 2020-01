Viterbese a Picerno per uno scontro quasi diretto

Sport - Calcio - Serie C - Alle 14,30 l'anticipo del Viviani di Potenza con le due squadre lontane cinque punti - Calabro senza Bezziccheri, Volpe e Palermo lancia Tounkara e Bunino, Giacomarro punta su Santaniello ed Esposito

di Samuele Sansonetti

Potenza – Tenere la zona playout a distanza di sicurezza e sfatare un tabù esterno che va avanti da inizio settembre.

Doppio obiettivo per la Viterbese in questo sabato di calcio: da un lato difendere il +5 sul Picerno che è la prima squadra in zona rossa, dall’altro trovare un successo in trasferta che nella stagione in corso è arrivato solo una volta.

Dopo la conquista di Bari il segno “2” fatica ad arrivare. E il match di oggi può aiutare la squadra di Antonio Calabro a ritrovare il sorriso dopo troppi episodi spiacevoli con Ternana, Reggina e Bari su tutti. Rispetto a domenica il tecnico salentino perde Milillo (ceduto al Lecco) e Bezziccheri (squalificato) ma recupera De Falco, Simonelli, De Giorgi e Tounkara con gli ultimi due che sicuramente partiranno titolari. L’utilizzo del regista, recuperato da poco, sarà invece valutato in extremis mentre sembra certa la seconda chance di fila tra i pali per Pini e la prima di Bunino dal primo minuto.

Il resto dei nodi verrà sciolto in giornata ma al di là dei singoli per il tecnico dei laziali sarà importante l’atteggiamento: dovrà essere identico a quello di domenica, nonostante la caratura diversa dell’avversario che durante il mercato invernale si è molto rinforzato con gli acquisti già perfezionati di Zaffagnini dalla Sambenedettese, Ripa dalla Sicula Leonzio, Cecconi dalla Pro Vercelli e Squillace dagli svincolati.

Qualcuno dei quattro potrebbe trovare posto nel 3-5-2 a specchio di Giacomarro, che punta a fare risultato per trasformare lo scontro quasi diretto in un incrocio diretto vero e proprio. In attacco al fianco di Esposito torna Santaniello (otto gol come Volpe), incaricato di segnare gol pesanti, dal momento che da novembre i rossoblù sono riusciti a segnare più di una rete solamente in una occasione (il 3-0 al Teramo del 10 novembre).

Il fischio d’inizio, inizialmente programmato in notturna, è stato anticipato alle 14,30 con la direzione affidata a Gianpiero Miele di Nola con il supporto di Marco Ceolin di Treviso e Andrea Torresan di Bassano del Grappa. All’andata giocata al Rocchi finì 2-1 per gli ospiti che tornano in Basilicata con la seconda di cinque vittorie conquistate finora.

Picerno – Viterbese

probabili formazioni

PICERNO (3-5-2): Pane; Priola, Fontana, Lorenzini; Melli, Kosovan, Vrdoljak, Calamai, Guerra; Santaniello, Esposito.

Panchina: Cavagnaro, Pitarresi, La Vigna, Ripa, Cecconi, Zaffagnini, Ruggieri, Donnarumma, Nappello, Montagno, Squillace.

Allenatore: Domenico Giacomarro.

VITERBESE (3-5-2): Pini; De Giorgi, Markic, Baschirotto; Bianchi, Besea, Sibilia, Bensaja, Errico; Bunino, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Vitali, E. Menghi, Zanoli, De Falco, Urso, Ricci, Molinaro, Simonelli, Culina.

Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso e Andrea Torresan di Bassano del Grappa.

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese (sabato)

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – S. Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Viterbese 25 20 7 4 9 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 20 5 5 10 20 26 -6 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

18 gennaio, 2020