Viterbese a riposo, da domani si pensa al Bari

Sport - Calcio - Serie C - Dopo il test con la Pianese i gialloblù tirano il fiato prima di entrare in clima campionato - Mercato: dopo Calì, Calabro aspetta un difensore e un esterno di centrocampo

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Dopo la sgambatura di ieri arriva un giorno di stop.

La Viterbese tira un po’ il fiato e torna ad allenarsi domani, quando sarà tempo di entrare in clima campionato in vista dell’esordio nel 2020 contro il Bari.

Il match è di quelli da bollino rosso e l’assenza dei tre squalificati Atanasov, De Giorgi e Tounkara costringerà Calabro a reinventare una squadra che dovrà fare i conti anche con gli infortunati.

Tanti, infatti, gli assenti all’allenamento congiunto con la Pianese. Precisamente 12: Biggeri, Bianchi, Milillo, Scalera, Besea, Palermo, Simonelli, Errico, De Falco, Antezza, Pacilli e Svidercoschi, alcuni fermi ai box ed altri forse in procinto di cambiare divisa.

Per tutti gli altri, compreso Calì, una buona dose di minutaggio contro la squadra allenata da Masi su due tempi da 40 minuti chiusi con il risultato di 2-2. Oltre ai gol di Molinaro e Tounkara (su rigore), per il tecnico del laziali alcune delle indicazioni migliori sono arrivate proprio dal neoarrivato, apparso in buona forma e schierato in tandem con Molinaro alle spalle di Volpe. Anche se è presto per dire se sarà questo il tridente di domenica al Rocchi, per il momento è una delle possibilità più concrete.

La squadra, come detto, tornerà a lavorare da domani mentre Calabro rimane in attesa degli altri due rinforzi promessi dalla società: un difensore da unire al pacchetto dei centrali e un esterno di centrocampo da schierare come quinto di sinistra.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

6 gennaio, 2020