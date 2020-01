Viterbese, per Volpe altre due settimane di stop

Sport - Calcio - Serie C - L'infortunio dell'attaccante è più serio del previsto: salterà almeno Catanzaro e Teramo

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Nuova tegola per la Viterbese.

L’infortunio muscolare di Michele Volpe è più serio del previsto.

Assente dagli allenamenti sia di ieri che di oggi, il centravanti dovrà restare fermo altre due settimane e salterà almeno le due partite contro Catanzaro e Teramo.

Protagonista della mezz’ora finale del match tra i laziali e la Paganese del 21 gennaio, il beneventano ha accusato un nuovo infortunio che lo ha costretto ai box già da domenica contro il Catania.

Pronto per sostituirlo ancora Cristian Bunino, che agirà al fianco di Mamadou Tounkara con Salvatore Molinaro da interno di squilibrio o come opzione a partita in corso.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

24esima giornata

domenica 2 febbraio

Paganese – Cavese (sabato)

Bisceglie – Avellino

Catania – Monopoli

Casertana – Picerno

Teramo – Rende

Potenza – Rieti

Ternana – S. Leonzio

Vibonese – Reggina

Bari – V. Francavilla

Catanzaro – Viterbese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 53 23 16 5 2 46 17 29 Bari 47 23 13 8 2 41 17 24 Ternana 47 23 14 5 4 34 20 14 Monopoli 44 23 14 2 7 30 18 12 Potenza 44 23 13 5 5 26 15 11 Catanzaro 35 23 10 5 8 31 26 5 Teramo 34 23 9 7 7 24 24 0 Catania 33 23 9 6 8 33 34 -1 Viterbese 32 23 9 5 9 31 27 4 Cavese 31 23 8 7 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 23 7 9 7 29 29 0 Paganese 29 23 7 8 8 31 28 3 Vibonese 28 23 6 10 7 39 29 10 Casertana 28 23 6 10 7 29 29 0 Avellino 28 23 8 4 11 27 34 -7 Picerno 24 23 6 6 11 24 29 -5 Bisceglie 17 23 3 8 12 18 33 -15 Rende 15 23 3 6 14 16 41 -25 S. Leonzio 12 23 2 6 15 20 42 -22 Rieti 11 23 4 4 15 24 51 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











29 gennaio, 2020