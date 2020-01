Cronaca - Il coordinamento cittadino di Forza Italia lancerà la proposta di candidatura - Giulio Marini: "Dobbiamo iniziare a lavorare da subito"

Viterbo – (p.p.) – “Viterbo 2033 capitale europea della cultura”. Il coordinamento cittadino di Forza Italia lancerà la proposta per la candidatura della città dei papi.

Presenteranno l’idea, venerdì 17 gennaio, il coordinatore comunale Mauro Proietti e il capogruppo in consiglio comunale Giulio Marini.

“Dobbiamo lavorare per questo importante obiettivo – spiega Marini – che richiede del tempo per essere portato a termine. Non sei mesi o un anno, ma un complesso percorso per arrivare a essere vincenti. Rimbocchiamoci le maniche da subito.

Crediamo che la città e il territorio abbiano le carte in regola per competere.

Tutto ciò deve essere portato avanti in sinergia con la città appunto, la provincia, la Regione, l’università, le associazioni di categoria e i cittadini. E’ un titolo complesso, ma non impossibile. Dobbiamo crederci”.

17 gennaio, 2020