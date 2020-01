Volley Life capolista, ma Antonucci frena: “La promozione è un surplus”

Bilanci 2019 - Sport - Pallavolo - Serie C - Il coach viterbese: "La B non è il nostro obiettivo principale, lavoriamo per far crescere i talenti"

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Viterbo – La serie B è più di un sogno. La Volley Life Viterbo gira alla sosta natalizia da capolista e guarda alla seconda parte della stagione con l’acquolina in bocca. Il coach Matteo Antonucci, però, non vuole sbottonarsi: “La promozione non era il nostro obiettivo a inizio stagione e, se dovesse arrivare, sarebbe un qualcosa in più”.

La Volley Life comanda la classifica con 1 punto di vantaggio sul Caschera Pallianus Pileum, ma i rivali hanno una partita in meno e hanno stravinto per 3-0 lo scontro diretto del 15 dicembre. “Ci hanno letteralmente fatto le bozze – ammette Antonucci -. Al ritorno dovremo essere molto più efficaci in tutto, a partire dall’atteggiamento”.

Secondo il mister, la stagione dei viterbesi finora è “da 8. I ragazzi hanno lavorato tanto, i risultati sono buoni e abbiamo anche avuto la grande soddisfazione di ricevere la convocazione del nostro Umberto Caporossi in nazionale under 17. Questo è il risultato della filosofia della società: cercare il massimo risultato, valorizzando i talenti del territorio”.

Importanti per Antonucci sono stati gli infortuni di Stella e Raiano, due titolari del sestetto: “Raiano, purtroppo, ha finito la stagione, mentre Stella dovrebbe tornare tra pochi giorni”. Meno influente, invece, l’aspetto del turno di riposo proprio all’ultima giornata: “Alla fine avremo fatto tutti le stesse partite, per cui cambia poco. Dobbiamo solo pensare a non lasciare punti per strada” dice il coach.

Alla Volley Life, insomma, si ragiona in ottica alta classifica. Anche se Antonucci cerca di tenere il profilo basso. “Noi non abbiamo l’obiettivo di salire in serie B. Abbiamo fatto bene, dobbiamo fare ancora meglio nel 2020, ma se verrà la promozione sarà qualcosa in più”.

I posti disponibili per la B sono due: uno diretto per la prima classificata, l’altro per la vincente degli spareggi a cui accedono le squadre dalla seconda alla quinta posizione.

Alessandro Castellani

Serie C maschile girone B – Classifica dopo 10 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Volley Life 24 2 Caschera Pallianus Pileum 23 3 Revolution Litorale in volley Civitavecchia 21 4 Roma 12 19 5 Nfa Saet 18 6 Uniroma Albalonga 17 7 Ned Reatina Appio 16 8 Marino 12 9 Roma 9 10 Connessione Vita Tarquinia 7 11 Serapo Gaeta 6 12 Top Volley Latina 3 13 Velletri 2

Condividi la notizia:











4 gennaio, 2020