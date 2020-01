Roma - Verrebbero parificati i requisiti dell'elettorato attivo e passivo tra le due Camere

Condividi la notizia:











Roma – Voto ai 18enni per il Senato, via libera al ddl in commissione al Senato.

La commissione Affari costituzionale di palazzo Madama ha dato il via libera a una riforma costituzionale che vuole introdurre il voto per il Senato a 18 anni e di poter concorrere per la carica di senatori a 25 anni.

Attualmente per votare al Senato occorre aver compiuto 25 anni, mentre per essere candidati ed eventualmente eletti l’età minima richiesta è di 40 anni.

I requisiti per eleggere ed essere eletto al Senato si potrebbero quindi equiparare a quelli della Camera.

“Si tratta – spiega Davide Parrini capogruppo del Pd in commissione – di una riforma epocale. Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell’altro ma non eletto a suffragio universale e si dà un segnale di giustizia, di serietà e di attenzione verso milioni di giovani tra i 18 e i 25 anni che sono tuttora dei cittadini con diritti politici dimezzati. Il provvedimento andrà al più presto in aula”.

Condividi la notizia:











15 gennaio, 2020