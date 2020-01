Workshop, dimostrazioni e giochi all’open day del Paolo Savi

Viterbo - Domenica 26 gennaio dalle 15 alle 19 porte aperte all'istituto per presentate l’offerta formativa

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica prossima, 26 gennaio, dalle 15 alle 19 l’istituto Paolo Savi apre le porte per un open day straordinario in vista del termine ultimo per le iscrizioni alle superiori che è fissato per il 31 gennaio.

Saranno presentate le tante novità che stanno arricchendo l’offerta formativa d’istituto, attraverso un ricco programma di interessanti e divertenti workshop, dimostrazioni e giochi.

Insieme ad alcuni studenti del Savi che faranno da guida, si potrà scoprire come realizzare la home page di un sito, una app per smartphone, come far muovere un piccolo robot, partecipare a un minitorneo in palestra, ad esperimenti in laboratorio di scienze e tanto altro.

I docenti saranno a disposizione per illustrare gli indirizzi e le articolazioni dei corsi di studio e informare sui progetti in programma per i prossimi anni: Erasmus+, Certificazioni linguistiche e informatiche, digital marketing, attività sportive e altro ancora.

Istituto tecnico economico Paolo Savi Viterbo

23 gennaio, 2020