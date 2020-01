“Zingaretti ci dia i soldi per portare i ragazzi ad Auschwitz e Birkenau”

Civita Castellana - L'assessore all'istruzione Alberto Cataldi: "Chiesto un contributo economico dopo che il governatore aveva dichiarato la propria disponibilità"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – I Giovani incontrano la Shoah.

Preso atto che il parlamento italiano ha istituito il “Giorno della memoria” della Shoah e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio, il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sotto l’alto patronato del presidente della repubblica, data l’importanza dell’iniziativa, ha inviato a dare alla stessa la più ampia diffusione tra le scuole sensibilizzandole a promuovere, nell’ambito dei percorsi didattici e dell’offerta formativa.

La giunta comunale, con delibera del 9 gennaio 2020, ripropone anche per l’anno scolastico 2019/2020 il concorso “I giovani incontrano la Shoah”, avente come oggetto la produzione di elaborati di tipo artistico letterario e composizioni musicali, riservato agli studenti delle classi quinte degli istituti di istruzione superiore della città, prevedendo una premiazione di 15 medaglie in argento per i vincitori e organizzare un percorso storico–didattico a Roma con la visita al museo della Shoah per tutti gli studenti.

La partecipazione avverrà in forma anonima, a domanda individuale o per gruppi sino a un massimo di due ragazzi con la produzione di elaborati quali racconto, poesia, articolo di giornale, opera di pittura/scultura, opera musicale, racconto a fumetti, manufatto ceramico, cortometraggio. Le opere dovranno essere originali e non presentate in concorsi precedenti.

Si fa presente che l’amministrazione comunale di Civita Castellana nel frattempo ha inoltrato al presidente della giunta regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, una richiesta di contributo economico nel sostenere i viaggi ad Auschwitz e Birkenau per gli alunni degli istituti d’istruzione superiore, vista la disponibilità dichiarata personalmente nei social da cui scaturito un battage mediatico di tutti gli organi di stampa.

Alberto Cataldi

Assessore alla pubblica istruzione

