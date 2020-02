180 studenti a “Train…to be cool”

Fabrica do Roma - Gli alunni delle classi di II e III media dell’ I.C. “San Giovanni Bosco” all'incontro con gli agenti nell'ambito del progetto della polizia ferroviaria

Condividi la notizia:











Fabrica di Roma – 180 alunni delle classi di II e III media dell’ I.C. “San Giovanni Bosco” di Fabrica di Roma, il 17 febbraio, hanno incontrato il personale del compartimento Polfer per il Lazio, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità “Train…to be cool”.

Il progetto della polizia ferroviaria è nato nel 2014, in collaborazione con il Miur, per educare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, alla legalità, al rispetto delle regole ed all’attenzione verso gli incidenti in ambito ferroviario, spiegando i rischi reali che si possono correre con atteggiamenti non corretti.

Gli studenti, a cui sono stati mostrati filmati e slide, hanno molto apprezzato gli argomenti trattati.

Gli operatori Polfer hanno richiamato l’attenzione dei ragazzi anche sulla distrazione, un’altra fonte di pericolo che causa purtroppo incidenti.

La sicurezza dei ragazzi che utilizzano i treni come mezzi di trasporto è uno dei maggiori obiettivi che ogni anno si prefissa la Polizia Ferroviaria.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2020