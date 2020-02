1917, Il ladro di giorni e Birds of pray al Cine Tuscia village

Cinema - La programmazione da giovedì 6 a mercoledì 12 febbraio anche al Multisala Corso di Orvieto

Vitorchiano – CINE TUSCIA VILLAGE

Loc. Pallone Vitorchiano (VT) – Tel. 0761370303 – 3338005007

– www.cinetusciavillage.it

CHIUSO LUNEDI’

Programmazione da giovedì 6 a mercoledì 12 febbraio

SAL A 1 CAFFE’ FIDA DA GIO. 6 A MER. 12 FEB.

FIGLI min. 97 vision distrib.

Feriali 20.15 – 22.30 Prefestivo e Mercoledì 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30

SAL A 2 ASILI NIDO POLLICINO DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

1917 min. 120 01 distrib.

Feriali 20.00 – 22.30 Prefestivo e Mercoledì 17.30 – 20.00 – 22.30

Festivo 16.45 – 19.30 – 22.30

SALA 3 BANCA LAZIO NORD DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

BIRDS OF PREY min. 109 warner bros

Feriali 20.15 – 22.30 Prefestivo e Mercoledì 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30

SALA 4 ANTENNADSL DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

IL LADRO DI GIORNI min. 105 vision

Feriali 20.15 – 22.30 Prefestivo e Mercoledì 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30

SALA 5 ENERPETROLI DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

DOLITTLE min. 106 universal

Feriali 20.15 – 22.30 Prefestivo e Mercoledì 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 15.45 – 18.00 – 20.15 – 22.30

SALA 6 CENTROAUTO DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

ODIO L’ESTATE min. 110 medusa film

Feriali 20.15 – 22.30 Prefestivo e Mercoledì 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 15.45 – 18.00 – 20.15 – 22.30

SALA 7 GAJARDA DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

VILLETTA CON OSPITI min. 88 academy two

Feriali 20.15 Prefestivo e Mercoledì 18.00 – 20.15

Festivo 15.45 – 18.00

IL DIRITTO DI OPPORSI min. 137 warner bros

Feriali 22.30 Prefestivo e Mercoledì 22.30

Festivo 20.00 – 22.30

SALA 8 TO BE RENT DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

ME CONTRO TE IL FILM: LA VENDETTA DEL SIG. S min. 63 warner bros

Prefestivo e Mercoledì 17.45 – 19.00 Festivo 16.15 – 17.30

JOJO RABBIT min. 108 walt disney

Tutti i giorni 20.15 – 22.30

SALA 9 IL PIRATA DA GIO. 06 A MER. 12 FEB.

JUDY min. 118 notorius pictures

Feriali 20.00 Prefestivo e Mercoledì 17.30 – 20.00

Festivo 16.45 – 19.30

UNDERWATER min. 95 walt disney/fox

Tutti i giorni 22.30

MULTISALA CORSO – ORVIETO CHIUSO LUNEDÌ E GIOVEDÌ

SALA A DA VEN. 07 A MER. 12 FEB.

DOLITTLE min. 106 universal

Feriali 20.00 Prefestivo, Mercoledì, Festivo 17.30 – 19.30 – 21.30

SALA B DA VEN. 07 A MER. 12 FEB.

JOJO RABBIT min. 108 walt disney

Feriali 20.00 Prefestivo, Mercoledì e Festivo 17.30 – 19.30 – 21.30

8 febbraio, 2020