25 insegnanti al corso di manovre salvavita pediatriche della croce rossa

Incontro anche al liceo Midossi per parlare di donazione del sangue, emergenze e sicurezza alla guida

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Sono momenti difficili ma malgrado questo la croce rossa di Nepi, Castel Sant’Elia e Monterosi continua la sua opera di impegno verso i territori di riferimento perché il nostro agire è costante nei comuni, nelle comunità e fra le persone.

Nei giorni scorsi, nel bel salone “Alberto Trocchi” messo a disposizione dalla Curia di Civita Castellana, insieme alla croce rossa di Civita Castellana è stato realizzato il corso mensile di Manovre salvavita pediatriche #MSP dedicato e frequentato da oltre 25 insegnanti di religione delle scuole paritari e dell’Issr (Istituto superiore scienze religione ) dei nostri territori.

La formazione, la preparazione sono gli elementi che aiutano ad affrontare i momenti di difficoltà. L’addestramento mette le persone in grado di intervenire fattivamente per far fronte a situazioni di emergenza e questo, per un insegnante, significa anche interpretare, completamente, il proprio ruolo educativo e di assistenza alla crescita, da tutti i punti di vista, anche quello della sicurezza.

Un’altra iniziativa importante si è svolta ieri, al liceo linguistico-scientifico Midossi sezione di Nepi in compartecipazione con l’Avis e il corpo docente della scuola al fine di presentare ai ragazzi, riuniti in assemblea, progetti ed attività delle associazioni presenti.

La mattinata è iniziata con la proiezione del film Philadelphia al fine di stimolare il dibattito su stili di vita orietati alla consapevolezza ed alla prevenzione.

Al termine della proiezione del film sono stati svolti gli interventi dei rappresentanti dell’Avis che hanno illustrato l’importanza della donazione del sangue e sensibilizzato i giovani verso questo importante atto di solidarietà.

La croce rossa di Nepi, presente con in neo- rieletto presidente Carlo Marchionni, ha posto particolare attenzione nell’informare sul ruolo del 118. La squadra di addestramento composta dal monitore Maurizio Rossetti insieme alla trainer Giovanna Drusiani ha coinvolto i ragazzi nella simulazione di chiamate efficaci verso il 118 per richiedere e ricevere aiuto.

La croce rossa di Civita Castellana, presente con il neopresidente eletto Stefano De Giovanale, ha approfondito il tema del bere responsabilmente e della promozione di comportamenti virtuali al fine di limitare il numero di vittime coinvolti in incidenti dovuti alla guida di auto in stato di ebrezza.

Gli studenti sono stati coinvolti a prendere visione delle alterazioni della vista provando degli speciali occhiali che simulando la visione di chi guida in stato di ebrezza.

I giovani studenti sono stati molto reattivi e hanno dimostrato interesse e partecipazione e noi come croce rossa ringraziamo per l’invito e per la partecipazione di tutti riaffermando sempre il nostro impegno verso una costante informazione e formazione soprattutto delle giovani generazioni rispetto a temi quali quelli della sicurezza, della prevenzione, dell’orientamento verso comportamenti consapevoli e di sostegno individuale e collettivo.

Croce Rossa di Nepi e Castel Sant’ Elia Monterosi

29 febbraio, 2020