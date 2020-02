Acquapendente – Intervento di carabinieri e 118

Acquapendente – 30enne investito da un’auto, è grave.

L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18,30 sulla Cassia nel centro di Acquapendente.

Per cause in corso d’accertamento, un uomo di circa trent’anni è stato investito da una Renault Clio vicino ad un attraversamento pedonale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acquapendente e un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno portato il ferito al pronto soccorso di Belcolle in gravi condizioni.

Il conducente della macchina, subito dopo l’urto, si è immediatamente fermato per soccorrere il pedone.

I carabinieri hanno gestito la viabilità e effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

11 febbraio, 2020