361morti per il coronavirus, superati quelli per la Sars

Pechino - Atterrano a Fiumicino 67 italiani in arrivo dalla Cina

Pechino – Sono arrivati a 362 i morti per il coronavirus, superando quelli della Sarà, 349.

I contagi accertati a oggi, secondo le ultime cifre arrivate dalla Cina, sono 17.205, il triplo rispetto all’epidemia 2003. Le guarigioni aumentano, sono finora 475.

Questa mattina, intanto, atterrano 67 italiani in arrivo dalla Cina, su un aereo del ministero della Difesa.

Rimarranno due settimane in quarantena alla Cecchignola, la cittadella militare a sud di Roma. In dieci hanno deciso di rimanere, mentre uno, con la febbre è rimasto in Cina.

3 febbraio, 2020