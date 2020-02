La comicità di Gabriele Cirilli apre Civit’Arte winter edition a Bagnoregio

Spettacolo - L'appuntamento con "Mi piace di più" è per mercoledì 19 febbraio all'auditorium Taborra

Condividi la notizia:











Bagnoregio – Gabriele Cirilli apre l’edizione di Civit’Arte winter edition con il suo nuovo spettacolo “Mi piace di più”.

L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio, alle 21, all’auditorium Taborra. L’ingresso è gratuito. Un’iniziativa voluta da comune di Bagnoregio, in sinergia con Casa Civita. Un evento a cura della Frosinone Teatro Officina Bon Voyage, in collaborazione con Associazione Juppiter.

“Civit’Arte Winter è una costante dell’offerta culturale bagnorese, grazie al maestro Fabrizio Vona siamo in grado di avere spettacoli di grande interesse e portare anche le scuole a teatro. Quest’ultimo aspetto è quello che mi interessa sottolineare di più, perché siamo convinti che la cultura e l’arte rappresentino strumenti di educazione fondamentale”. Le parole del sindaco Luca Profili.

“Civit’Arte è una realtà consolidata, un festival su cui abbiamo puntato da moltissimo tempo e che ha dato frutti preziosi. La scommessa di un’edizione invernale ne rafforza il valore e permette al nostro territorio una centralità. Per Casa Civita è fondamentale alimentare questa centralità che può essere ottenuta solo attraverso l’arte e la cultura”. Così l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti.

“Mi piace di più” è lo spettacolo che Gabriele Cirilli propone per questa stagione, ripartendo dal successo della stagione appena trascorsa. Uno spettacolo si costruisce nel tempo. Si allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c’è mai una fine nella ricerca della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d’attore che Gabriele non disattende mai. “Mi piace di più si” dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Il filo conduttore dello spettacolo è la risata, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio. Il coinvolgimento è totale anche perché chi può rimanere indifferente a un “mi piace”? Soprattutto nell’era dei social la questione influenza tutti. Cirilli ha raccontato così il suo spettacolo: “Mi permette per un paio d’ore di guarire dalla quotidianità che non è sempre così divertente”.

Civit’Arte winter continua con Laura Morante e il suo “Brividi Immorali”, previsto per il primo marzo, con Federico Buffa e il suo “Due pugni guantati di nero” (con Alessandro Nidi), in programma per il 19 marzo. Gli appuntamenti che interessano le scuole sono il 27 febbraio con “La valigia dei destini incrociati” e il 6 marzo con “I musicanti di Brema”.

Condividi la notizia:











18 febbraio, 2020