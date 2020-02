Viterbo - Spostamento del mercato, Bianchini (FdI) dà i numeri per un primo bilancio parziale - L'incognita sono i banchi al Carmine, grandi assenti

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Sabato al Sacrario 274 auto in sosta”. Via i banchi del mercato, Paolo Bianchini, capogruppo FdI in consiglio comunale, preferisce i numeri alle polemiche.

Non che i numeri non possano servire comunque a innescarle, ma quelli delle vetture parcheggiate nell’area a pagamento, libera per la prima volta dopo anni, per Bianchini sono la prova che la scelta presa dal consiglio comunale è giusta. In linea col sindaco Giovanni Arena, per cui i banchi al Sacrario non torneranno. Con sommo dispiacere degli ambulanti.

Sabato scorso gli addetti hanno “scioperato” disertando la nuova area. Diversi, invece, si sono ritrovati al Sacrario. Per protestare e con i mezzi in sosta. Ma Bianchini non li ha conteggiati. Non fanno parte dei 274 paganti.

“Mentre sappiamo che gli accessi al parcheggio del Sacrario alle 14 del primo sabato mattina fruibile sono stati 274 – fa sapere Bianchini in un post – al netto degli ambulanti che per protesta sono entrati, non possiamo sapere come sarebbe andato il mercato al Carmine, in quanto non si è svolto”.

Impossibile capire, per ora, se il trasloco sia efficace o meno. Trasloco temporaneo. “In attesa della sua ricollocazione definitiva in centro, come già stabilito dal consiglio comunale. Non vorrei che da parte di qualcuno ci sia la maliziosa e strumentale intenzione di non far fare il mercato al Carmine per evitare di essere sconfessati dai numeri”.

L’augurio è che la prova del nove ci sia il 22, sabato prossimo. “Quando gli operatori spero che vorranno prendere posto con i loro banchi dove il consiglio comunale ha deciso di collocarli e che serenamente poi si possa ragionare tutti insieme per il bene della città e degli operatori stessi”.

Una stoccata anche all’opposizione, che “mercanteggia”. Si è astenuta sulla discussa delibera. “Era quella la sede per manifestare il proprio dissenso non adesso”. Quindi la raccolta firme: “Sulla base di un’informazione non completa”.

Mentre come maggioranza in comune si prende un merito: “La politica è scelta e per compiere le scelte ci vuole coraggio, che in tanti non hanno avuto per 25 anni”.

– Giovanni Arena: “Il parcheggio del Sacrario deve rimanere libero”

Condividi la notizia:











19 febbraio, 2020