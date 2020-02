A Nepi arriva il nuovo porta a porta

Cronaca - Tekneko consegna simbolicamente i mastelli agli amministratori

Condividi la notizia:











Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Nepi si prepara alla rivoluzione del porta a porta e il sindaco Vita riceve i mastelli in Comune. Scatterà domani, lunedì 3 febbraio, il nuovo calendario della raccolta differenziata targato Tekneko a Nepi.

La società che gestisce il servizio di igiene urbana in città e in numerosi Comuni dell’Abruzzo e del Lazio ha iniziato da giorni l’attività di sensibilizzazione verso i cittadini che saranno i protagonisti delle nuove attività.

Nei giorni scorsi Simone Di Carlo, project manager di Tekneko, si è recato in municipio e ha consegnato simbolicamente insieme a un addetto della società i nuovi mastelli al sindaco di Nepi, Franco Vita, al vice sindaco, Annalisa Arcangeli, all’assessore comunale Fabio Francioni e al consigliere Francesco De Fazio. Intanto prosegue l’attività di consegna dei kit di mastelli a tutta la popolazione.

Gli addetti Tekneko stanno procedendo senza sosta per fare in modo che tutti possano avere i propri mastelli. L’azienda ricorda che chi non lo ha ancora ricevuto potrà continuare a utilizzare le dotazioni in uso in attesa di ricevere a domicilio i nuovi senza necessariamente recarsi al centro servizi.

Tekneko

Condividi la notizia:











2 febbraio, 2020