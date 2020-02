Cronaca - L'incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì e martedì - Intervento di vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Padova – Abitazione in fiamme a Padova, un morto.

L’incendio si è sviluppato ieri notte in una casa a Trebaseleghe in provincia di Padova.

Le fiamme, per cause in corso d’accertamento, si sono sviluppate dal piano terra.

Un uomo di settant’anni è morto.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

I pompieri, intervenuti con quattro mezzi e quindici operatori, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

4 febbraio, 2020