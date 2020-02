Cronaca - Diversi i feriti in ospedale - L'aggressore sarebbe una donna ed è stata colpita dagli agenti a una mano

Gand – Accoltellate due persone in strada a Gand, spari della polizia.

Momenti di tensione e paura nelle strade di Gand, nel nord del Belgio. Da quanto si apprende, una donna avrebbe aggredito due persone in strada con un coltello.

A riferire la notizia è Het Laatste Nieuws. L’autrice dell’attacco sarebbe stata colpita alla mano dalla polizia che avrebbe aperto il fuoco per fermarla.

Non è chiaro il numero dei feriti, ma diverse persone sarebbero state trasferite in ospedale. Nessuna sarebbe comunque in pericolo di vita. Una vittima sarebbe stata colpita allo stomaco.

L’attacco in Belgio arriva qualche ora dopo quello avvenuto a Londra. Nella capitale britannica, all’incirca alle 14 (ora locale), un uomo avrebbe accoltellato alcuni passanti. L’episodio sarebbe stato definito dalla polizia locale come “legato al terrorismo”. I feriti dell’attentato di Londra sarebbero tre e le loro condizioni di salute al momento non sono state rese note.

2 febbraio, 2020