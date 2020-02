Agente aggredito alle spalle da un detenuto, tovato sanguinante da un ispettore

Tribunale - Carcere di Mammagialla - Fu il quarto caso in appena sedici giorni - Parte civile la vittima, ma si va verso la prescrizione

Condividi la notizia:











Viterbo – (sil.co.) – Fu la quarta aggressione al personale di polizia penitenziaria da parte di un detenuto nel giro di due settimane, per l’esattezza 16 giorni. Parte civile la vittima, ma si va verso la prescrizione.

Era circa l’una del 24 luglio 2013 quando un agente addetto alla sezione detentiva è stato aggredito alle spalle da un detenuto.

A distanza di quasi sette anni non si è ancora concluso il processo all’aggressore, contro il quale si è costituita parte civile la vittima.

Risale a ieri l’ultima udienza, davanti al giudice Gaetano Mautone, che ha ascoltato un ispettore della penitenziaria, il quale ha però detto di non essere stato un testimone oculare dell’accaduto.

“Facevo sorveglianza generale, per cui sono stato chiamato a cose fatte, trovando l’agente sanguinante al volto. C’erano altri due colleghi, ma non ricordo se ci fossero altri detenuti. Il collega ferito fu portato in infermeria, poi acquisimmo le relazioni relative all’episodio. All’epoca ancora non c’erano le telecamere. E’ successo quando i detenuti risalgono dal passeggio”, ha spiegato l’ispettore.

Il giudice avrebbe voluto chiudere l’istruttoria e passare alla discussione, trattandosi di fatti vecchi, ormai prossimi alla prescrizione.

Ma il difensore di parte civile ha insistito per fissare un’altra udienza, volendo sentire un teste che ancora una volta ieri non era presente in aula.Il processo è stato quindi rinviato al 12 febbraio 2021.

Condividi la notizia:











26 febbraio, 2020