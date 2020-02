Agente di polizia locale si uccide con pistola di ordinanza

Palazzolo sull'Oglio - Era stato criticato per aver parcheggiato in un posto riservato ai disabili - Il sindaco: "Un fallimento umano e professionale per tutti. Non avevamo capito che c'erano delle avvisaglie"

Condividi la notizia:











Palazzolo sull’Oglio – Agente polizia locale si uccide con pistola di ordinanza davanti al comando.

Questa mattina, intorno alle 5,30, un agente di polizia locale si è presentato davanti al comando e si è sparato con la sua pistola di ordinanza. E’ accaduto a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

L’agente, 44 anni, si sarebbe ucciso vicino alla sede della polizia locale dove lavorava. Ancora da chiarire il motivo del gesto, ma gli agenti non escluderebbero un collegamento con una vicenda che ha visto l’uomo protagonista qualche giorno fa.

L’agente sarebbe infatti finito tra le polemiche per aver parcheggiato l’auto della polizia in un posto riservato ai disabili, a Bergamo, vicino a una sede universitaria.

L’agente era stato così preso di mira sui social. L’uomo si sarebbe poi scusato e si sarebbe anche auto-multato. Ancora da chiarire se le polemiche legate all’episodio siano alla base del gesto estremo.

“È un fatto che ha scosso tuti in maniera forte, un fallimento umano e professionale per tutti; in primis, per non aver recepito se c’erano delle avvisaglie – ha detto all’Adnkronos il sindaco di Palazzolo sull’Oglio, Gabriele Zanni –. Inutile stare a indagare o a capire quali erano le motivazioni. È una grande tragedia e un grande dolore per tutti. Nessuno si poteva immaginare o aspettare qualcosa di simile”.

Condividi la notizia:











4 febbraio, 2020