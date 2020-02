Castiglione delle Stiviere - Giorgia Meloni: "C'è un problema sicurezza che va affrontato. Grazie ai militari che hanno sventato una tragedia"

Castiglione delle Stiviere – Aggredisce con un’ascia un passante e i carabinieri, arrestato 29enne.

Paura ieri pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un uomo di 29 anni, originario della Nigeria, ha dato in escandescenze per strada distruggendo auto e arredo urbano con un’ascia.

L’uomo avrebbe ferito un passante che aveva cercato di fermarlo e avrebbe anche danneggiato l’auto dei carabinieri.

Da quanto si apprende, il 29enne è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione. Gli verrebbero contestati i reati di strage, tentato omicidio, danneggiamento aggravato, resistenza.

L’uomo ferito dal 29enne sarebbe ricoverato all’ospedale di Castiglione dove è stato medicato per una ferita all’avambraccio sinistro. La prognosi per lui sarebbe di 20 giorni. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Secondo quanto raccontato ai carabinieri, la persona ferita si trovava a passare per caso quando il nigeriano lo avrebbe aggredito. Lui, per ripararsi il volto, avrebbe alzato il braccio sinistro e sarebbe stato raggiunto da un colpo con il manico dell’ascia.

In merito alla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni (Fdi) su Facebook. “Panico in provincia di Mantova – si legge nel post, accompagnato da un video che documenta la vicenda – 29enne armato di ascia, ha dato in escandescenza per strada distruggendo diverse auto e ferendo un passante che ha cercato di fermarlo. All’arrivo dei carabinieri si è anche scagliato contro la loro auto, danneggiandola. Scene del genere ormai sono all’ordine del giorno ed è chiaro a tutti che c’è un problema sicurezza che va affrontato e risolto velocemente. La sinistra buonista la smetta di fare finta di nulla sulla pelle dei cittadini. Un grazie ai militari che con il loro intervento hanno sventato quella che poteva essere una tragedia”.

