Cronaca - Intervento dei carabinieri

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Aggredisce e picchia la moglie, arrestato.

I carabinieri della compagnia di Civitavecchia, nel fine settimana appena trascorso, hanno arrestato un indiano 40enne, con precedenti, per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, e hanno individuato un 65enne di Vasto, gravato da misura di sicurezza detentiva.

“In particolare – si legge in una nota – i militari di Passoscuro hanno arrestato un 40enne originario dell’India, con precedenti, per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria moglie. I militari domenica sera sono intervenuti nella casa della coppia dove il marito aveva aggredito e malmenato con violenza la moglie, anch’essa di nazionalità indiana.

L’uomo è stato subito bloccato mentre la donna, a seguito delle violenze subite, è stata accompagnata al vicino Aurelia Hospital dove è stata ricoverata per trauma cranico ed escoriazioni multiple.

Al termine degli accertamenti, l’aggressore è stato arrestato e accompagnato al carcere di Civitavecchia per rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia”.

Domenica mattina, i carabinieri della sezione radiomobile di Civitavecchia, “nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di un individuo, che alla vista dei militari ha tentato di cambiare strada.

Lo stesso è stato pertanto sottoposto a controllo e all’esito dello stesso l’uomo è risultato gravato da misura di sicurezza detentiva emessa dalla Procura della Repubblica al tribunale di Roma.

I militari a quel punto hanno bloccato l’uomo e al termine degli accertamenti lo stesso è stato accompagnato nella casa lavoro indicata nell’ordinanza dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020