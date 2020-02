“Agricoltura, nella Tuscia calo del 7% delle imprese attive in 10 anni”

Economia - Lo dicono i dati Movimprese diffusi dallo studio legale Lacalandra

Viterbo – Agricoltura, dal 2010 al 2019 calo del -10,3% delle imprese attive in Lazio. Viterbo, insieme a Roma, è la provincia con il numero più alto di aziende del settore.

Secondo i dati di Movimprese diffusi dallo studio legale Lacalandra, nella Tuscia in 10 anni il numero delle imprese agricole è calato del -7%, nell’ultimo anno -0,2%. Una riduzione maggiore solo di Rieti (che perde il 4,3%), mentre tutte le altre province laziali fanno registrare un calo più drastico: Latina -16,6%, Frosinone -10,6%, Roma -10,5%.

Per effetto anche di queste mutazioni, Viterbo è arrivata molto vicina a Roma come numero d’imprese agricole attive sul territorio provinciale. Adesso nella Tuscia sono 11571, mentre a Roma 11741.

“Per aiutare gli imprenditori, anche quelli piccoli, in difficoltà – dice l’avvocato Pasquale Lacalandra – c’è la legge sul sovraindebitamento (legge 3/2012), che aiuta a superare momenti particolarmente difficili come una congiuntura del mercato negativa non prevedibile, a condizione di essere considerati meritevoli. I numeri, però, confermano come questa proceduta sia ancora poco utilizzata. È importante che si faccia una maggiore comunicazione su questo tema, in modo da informare i cittadini dell’esistenza di un’alternativa in grado di aiutarli a risolvere i loro problemi”.

Numero imprese attive nelle province del Lazio – Fonte: studio legale Lacalandra su dati Movimprese

Provincia Imprese attive Variazione 2018-19 Variazione 2010-19 Latina 9255 -1,4% -15,6% Frosinone 5424 0,6% -10,6% Roma 11741 -0,6% -10,5% Viterbo 11571 -0,2% -7,0% Rieti 3551 2,0% -4,3% LAZIO 41542 -0,3% -10,3%

19 febbraio, 2020