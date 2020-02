Air Italy va in liquidazione

Economia - Voli garantiti fino al 25 febbraio - Incertezza per 1200 dipendenti

Condividi la notizia:











Roma – Air Italy in liquidazione. Lo ha deciso l’assemblea dei soci, per le “persistenti e strutturali condizioni di difficoltà “.

Fino al 25 febbraio i voli proseguiranno con orari e giorni previsti da altri vettori, mentre dopo il 25 i passeggeri saranno riprometti o rimborsati.

Resta invece da capire il futuro dei 1200 dipendenti della compagnia che ha un passivo pari a 380 milioni. Si sperava in nuovi soci che però non sono arrivati e la compagnia che fu prima Alisarda, quindi Meridiana, prima di trasformarsi in Air Italy resta a terra.

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020