Al Bianconi di Carbognano “Morta zia la casa è mia”

Spettacolo - La commedia domenica 9 febbraio alle 16,30

Carbognano – Al teatro Bianconi si muore dal ridere grazie alla prossima commedia in cartellone domenica 9 febbraio alle 16,30: “Morta zia la casa è mia” scritta da Gianni Quinto da un’idea del duo comico Tirocchi/Paniconi, per la regia di Marco Simeoli e interpretata da Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi.

Una commedia che esorcizza una delle nostre peggiori paure: la morte. E la sdrammatizza a suon di risate.

Quando la zia Olga “zitella” viene a mancare alla “tenera” età di 85 anni, quattro nipoti, tre fratelli e una sorella, si ritrovano nella sua casa per organizzare il funerale ed accaparrarsi quel bel gruzzoletto che pensano gli abbia lasciato. E, come in un gioco degli equivoci, danno vita ad un’esilarante caccia al tesoro, s’imbattono nella badante rumena e nel suo corvo, nel becchino che vuole vendere la bara più costosa e farsi pubblicità con le vecchiette del vicinato, nelle amiche della zia, argute e simpatiche nonnine di paese.

Non si conosce fino in fondo una persona fino a quando non ci si trova a dover dividere un’eredità: in un crescendo di equivoci, vecchi rancori e conflitti familiari, la storia si svilupperà in maniera comica, ironica e a tratti cinica. Vecchi rancori, conflitti familiari e strampalati equivoci vengono sciorinati in un susseguirsi di inaspettate situazioni, con improvvisi cambi di tono, riflessioni grottesche sulla morte, richiami ai problemi di oggi, con la precarietà che attanaglia i giovani, e perfino con qualche arguto riferimento a famosi film sul tema che i più attenti spettatori potranno divertirsi a individuare.

Una commedia che mette in luce quanto in questi tempi di crisi un’eredità possa risolvere tutto: la morte paga i debiti!

Il successo al botteghino è stato immediato e ormai sono pochi i tagliandi disponibili per cui la direzione del teatro Bianconi sta riflettendo sulla possibilità di organizzare un secondo spettacolo a seguire del primo.

6 febbraio, 2020