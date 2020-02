Al museo Marcantoni tornano le attività didattiche per le scuole

Civita Castellana - L’11 e il 13 febbraio i bambini saranno protagonisti di un laboratorio sulle maschere di Carnevale

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Al museo della ceramica Casimiro Marcantoni di Civita Castellana riprendono le attività didattiche destinate alle scuole.

I laboratori in cui sperimentare e toccare con mano la storia, da quella più vicina a noi, che vede la ceramica protagonista nella nostra città, alla storia dei popoli e delle culture più antiche, di cui i bambini spesso hanno conoscenza solo sui libri di scuola, riprendono questa settimana.

Intanto l’11 e il 13 febbraio alcuni bambini saranno protagonisti di un laboratorio sulle maschere di Carnevale con la lavorazione della cartapesta per la scuola dell’infanzia, e di un laboratorio sulla nascita della scrittura con la realizzazione di tavolette in argilla con scrittura cuneiforme per i bambini delle classi quarte della scuola primaria G. Rodari.

Nell’incontro, oltre ai laboratori, è prevista una visita al museo a misura di bambino attraverso un racconto e un percorso tattile per i piccoli, e un percorso dinamico con indovinelli e rompicapi per i più grandi.

Per tutte le altre scuole di Civita Castellana un’anteprima gratuita delle proposte didattiche del museo, finalizzate alla conoscenza del territorio e delle tradizioni,e all’approfondimento dei temi storici con laboratori creativi e divertenti dai contenuti scientifici (storico – archeologici), si avrà a maggio durante la manifestazione nazionale “Buongiorno ceramica”, a cui il comune di Civita Castellana ha aderito anche quest’anno, con laboratori di ceramica rivolti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, prenotabili ai contatti del museo.

11 febbraio, 2020