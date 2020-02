Al Rocchi c’è il Teramo, la Viterbese recupera pezzi importanti

Sport - Calcio - Serie C - Contro la squadra più in forma del girone Calabro ha un ventaglio più ampio di scelte grazie ai rientri di Baschirotto, Besea e Bianchi - Fischio d'inizio alle 17,30 nel ricordo di Gaucci

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il Teramo è la squadra più in forma del campionato e la Viterbese punta sul fattore campo.

E’ questo in estrema sintesi il mood di giornata gialloblù, che vedrà la squadra di Antonio Calabro ospitare al Rocchi la formazione allenata da Bruno Tedino.

Sarà una sfida tra tecnici preparati e formazioni interessanti ma molto diverse tra loro: da un lato quella dell’ex Palermo, piena zeppa di giocatori esperti e con un solo under in campo, dall’altra quella di casa che sui giovani ci punta in maniera preponderante, a maggior ragione dopo gli ultimi infortuni.

L’assenza di De Falco e Palermo è una costante ma l’allenatore salentino recupera Baschirotto, Besea e Bianchi col primo, di rientro dalla squalifica, pronto a riprendersi il suo posto naturale sul centrosinistra della linea difensiva completata da Negro centrale e Markic centrodestra. Per la prima volta lo schieramento arretrato è quello standard e permette a De Giorgi di avanzare a centrocampo, unico reparto dove i dubbi sono maggiori visto che anche l’attacco, ancora privo di Volpe, sarà formato dal duo formato da Bunino e Tounkara.

L’intesa tra le due punte sta aumentando e contro la difesa biancorossa il lavoro sporco sarà importante quasi come quello di finalizzazione: saranno loro i primi difensori dei leoni con pressione costante sui primi portatori di palla avversaria. Oltre a questo il match si giocherà a centrocampo con gli ospiti che prediligono il palleggio e la manovra centrale e la squadra di casa che preferisce aprire il gioco sugli esterni.

Oltre a questo sarà importante anche il fattore campo a cui la Viterbese tiene in particolar modo. Il Teramo, infatti, nonostante il primo posto solitario nella classifica del girone di ritorno, lontano dal Bonolis fa fatica e lo dimostrano i numeri: in 11 incontri esterni sono arrivati due successi tre pareggi e sei sconfitte per un rendimento fuori casa che è tra i peggiori del girone.

L’incontro del Rocchi è in programma per le 17,30 sotto la direzione di Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, per l’occasione assistito da Fabio Pappagallo di Molfetta e Lucia Abruzzese di Foggia. All’andata, giocata mercoledì 25 settembre, finì 1-1 con le marcature di Cianci nella prima frazione e Pacilli, su rigore generoso, nel secondo tempo. In apertura altro rigore dubbio tirato da Magnaghi e neutralizzato da Vitali. Prima del fischio d’inizio verrà ricordato lo storico presidente gialloblù Luciano Gaucci, scomparso il primo febbraio.

Samuele Sansonetti

Viterbese – Teramo

probabili formazioni

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; Markic, Negro, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Sibilia, Errico; Simonelli; Bunino, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Vitali, De Santis, Antezza, Scalera, Bezziccheri, Besea, Zanoli, Urso, Molinaro, Bianchi.

Allenatore: Antonio Calabro.

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini, Soprano, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Ilari; Costa Ferreira; Magnaghi, Bombagi.

Panchina: Lewandowski, Florio, Iotti, Fiore, Piacentini, Mungo, Viero, Minelli, Cappa, Birligea.

Allenatore: Bruno Tedino.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistenti: Fabio Pappagallo di Molfetta e Lucia Abruzzese di Foggia.

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro (sabato)

Casertana – Bisceglie

Rende – Paganese

S. Leonzio – Potenza

Picerno – Vibonese

V. Francavilla – Avellino

Monopoli – Bari

Cavese – Catania

Viterbese – Teramo

Reggina – Ternana

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 13 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 12 24 4 5 15 25 52 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

9 febbraio, 2020