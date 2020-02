Al via il corso per conducenti e guardiani di veicoli che trasportano animali vivi

Viterbo - Avrà una durata di 12 ore e si svolgerà il 5 e 6 marzo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Confartigianato imprese di Viterbo comunica che il 5 e 6 marzo partirà un corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali vivi.

Il corso avrà una durata di 12 ore. Le lezioni si svolgeranno nella sede di Confartigianato Viterbo, in via Igino Garbini, 29/g.

Al termine del percorso formativo, nella stessa giornata delle lezioni, i partecipanti avranno la possibilità di sostenere l’esame con i referenti della Asl, che rilascerà, in caso di superamento della prova pratica e orale, il certificato di idoneità per conducenti e guardiani ai sensi del regolamento europeo (validità del certificato decennale).

Ai non residenti in provincia di Viterbo verrà rilasciato l’attestato da consegnare alla Asl della provincia di residenza per richiedere il certificato.

Il corso è obbligatorio per gli operatori del trasporto di animali vivi e in particolare per guardiani e conducenti di veicoli stradali che trasportano equini domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame e per i trasportatori di animali vivi qualora svolgano la funzione di guardiano o conducente.

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni che dimostrino di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso.

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria organizzativa di Confartigianato Imprese di Viterbo – Via I. Garbini n. 29/g 01100 Viterbo. Tel. 0761/33791, mail info@confartigianato.vt.it

6 febbraio, 2020