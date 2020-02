Al via il dottorato in “economia, management e metodi quantitativi”

Viterbo - Unitus - Il 21 febbraio alle 10,30 all'aula magna del Deim la lezione inaugurale

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 21 febbraio alle 10,30 all’aula magna del Deim (Dipartimento di economia e impresa) dell’Unitus in via Palmanova, si terrà la lezione inaugurale del 35esimo ciclo del dottorato in economia, management e metodi quantitativi. Per l’occasione Roberto Petrini, giornalista de “La Repubblica” parlerà sul tema “Gli errori degli economisti e le criticità della professione”.

Petrini economista e docente di storia del pensiero economico presso la Luiss segue la politica economica del Governo, la legge di bilancio, l’attività del Tesoro e della Banca d’Italia. Si occupa di tematiche fiscali, previdenziali e del welfare. Segue regolarmente le sessioni del Fmi. Commenta la congiuntura nazionale e internazionale. Aprirà la discussione il professor Giuseppe Garofalo. Introdurrà il professor Alessandro Sorrentino, coordinatore del dottorato.

Università della Tuscia

Condividi la notizia:











18 febbraio, 2020