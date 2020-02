Al via il corso gratuito di tutor di colonia felina

Viterbo - Organizzato dalla Lav e patrocinato dal Comune - Sabato 8 febbraio alle 14,30 alla Cittadella della salute

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come accudire e gestire nel modo corretto una colonia felina. Se ne parlerà in modo approfondito e dettagliato il prossimo sabato 8 febbraio, a partire dalle 14,30, alla Cittadella della Salute (via E. Fermi), grazie al corso gratuito per tutor di colonia felina, organizzato dalla Lav e patrocinato dal Comune di Viterbo.

A ricordare l’appuntamento è Ombretta Perlorca, consigliere comunale delegato al benessere degli animali, che spiega: “Questo corso promosso dalla Lav, che ricordo essere gratuito, ha una duplice valenza: promuovere il rispetto dei diritti degli animali e al tempo stesso fornire importanti strumenti e conoscenze per un corretto accudimento delle colonie feline”.

Il controllo e l’attento monitoraggio della popolazione di gatti liberi e la corretta gestione delle colonie feline sono di fondamentale importanza per la lotta all’abbandono e per il benessere degli animali, nonché per raggiungere l’equilibrio fra uomo, animali e ambiente.

Il corso rappresenta un utile strumento di formazione, con il quale si intende contribuire allo sviluppo del rispetto dei diritti degli animali e fornire, a chi accudisce le colonie feline, gli strumenti e le conoscenze necessarie per una corretta gestione delle stesse in rapporto agli animali, ai cittadini e all’ambiente. Il corso è gratuito e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per confermare la propria presenza, scrivere alla mail sedilocali@lav.it o contattare il numero 320/1784316.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











4 febbraio, 2020