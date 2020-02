Al via il premio “Storie di alternanza”

Viterbo - Aperte le iscrizioni del concorso che video-racconta le esperienze dei giovani al primo contatto con il mondo del lavoro

Viterbo – Torna il premio “Storie di alternanza”, l’iniziativa di Unioncamere, promossa localmente dalla camera di commercio Viterbo, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

La sessione primo semestre 2020 è aperta fino al 20 aprile. Si confermano le modalità operative di iscrizione al premio con l’invio da parte degli Istituti scolastici delle candidature online.

I tratti distintivi dell’iniziativa restano confermati: due categorie (licei e istituti tecnici e professionali), premi nazionali (per 10mila euro complessivi) e territoriali (al momento sono stati messi in palio euro 145mila dalle diverse camere di commercio per la nuova sessione), segnalazioni di una o più menzioni speciali (con la possibilità di una menzione dedicata a un video-racconto incentrato sul settore della meccatronica da premiare a livello nazionale attraverso uno stage extracurriculare remunerato), premiazione provinciale nelle locali camere di commercio, nazionale a Roma, nella sede di Unioncamere, nel mese di maggio.

24 febbraio, 2020