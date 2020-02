Alarm Phone: “barca in pericolo con 47 persone”

Malta – Migranti, Alarm Phone lancia l’allarme, barca in pericolo con 47 persone a bordo.

La chiamata è stata ricevuta dall’imbarcazione che proviene dalla Libia.

“Questa mattina – fanno sapere – AlarmPhone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con 47 persone in fuga dalla Libia.

Sono nella zona Sar di Malta.

Le autorità si rifiutano di dirci se stiano lanciando un’operazione di soccorso. Le persone devono essere soccorse e portate in Europa”.

