Cronaca - Una decina di interventi dei vigili del fuoco nella provincia

Nepi – Alberi e rami in strada per il forte vento.

Giornata impegnativa quella di ieri per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per i disagi provocati dalle forti raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della Tuscia.

In particolare nella zona di Civita Castellana e Nepi con rami e piante cadute in strada che hanno provocato rallentamenti al traffico. Fortunatamente senza gravi conseguenze.

A Campagnano, in via Roma, i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti a causa di un albero caduto su un’auto in transito, rimuovendolo dalla sede stradale e mettendo in sicurezza l’area.

Ci sono stati due feriti, l’autista dell’auto e un ragazzo su uno scooter anche lui coinvolto dal dissesto.

Da quanto si apprende, il conducente dell’auto è in codice rosso, quello dello scooter in codice giallo.

5 febbraio, 2020