Alcolici venduti a minori in bar e discoteche, denunce in tutta Italia

Nas Salerno, gennaio 2020. Rinvenuti all’interno di un esercizio commerciale alcuni distributori automatici di generi alimentari e bevande alcoliche a cui era stato disabilitato il sistema di lettura ottico dei documenti che consente di rilevare l’età anagrafica degli utilizzatori. Nel preventivo servizio di osservazione che ha preceduto l’ispezione all’attività commerciale, è stato bloccato un minore di 16 anni proprio nell’intento di acquistare una birra. Il giovane consumatore è stato riaffidato ai genitori mentre il titolare della società fornitrice di distributori automatici è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica.

Nas Firenze, gennaio 2020. Segnalati all’autorità amministrativa i titolari di due chioschi responsabili di aver venduto, in orario notturno, bevande alcoliche in spazi ed aree pubbliche. Ulteriori due persone, co-titolari di un pub, sono state invece segnalate all’Autorità Amministrativa per non aver installato i previsti dispositivi di rilevazione del tasso alcolemico; contestata inoltre la carenza igienico sanitaria del locale, la mancata attuazione delle procedure del piano di autocontrollo alimentare HACCP e l’impiego di 2 lavoratori privi di regolare contratto. Disposto un provvedimento di sospensione.

Nas Salerno, gennaio 2020. Eseguita attività ispettiva presso due differenti esercizi commerciali, dove è stata riscontrata la presenza di distributori ad erogazione automatica, riforniti di varie bevande alcoliche, cui era stato disabilitato il sistema di lettura ottico dei documenti che consente di rilevare l’età anagrafica degli utilizzatori. Entrambi i titolari sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

Nas Lecce, febbraio 2020. Segnalato all’Autorità amministrativa il legale responsabile di un bar per aver omesso di esporre al pubblico la tabella alcolimetrica e per non aver installato all’interno dei locali idonei dispositivi per la misurazione del tasso alcolemico. Contestata la prevista sanzione ed avviata la comunicazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi.

Nas Catanzaro, febbraio 2020. Denunciato il titolare di un lounge bar e un dipendente, responsabili di aver somministrato bevande alcoliche ad un minore di 16 anni nonché a minori di 18 anni. Nella circostanza sono state elevate sanzioni amministrative anche per la violazione della normativa sul fumo in ambienti chiusi.