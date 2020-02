Alessandro Panunzi e Alessandro Cupido sul podio dei campionati italiani

Sport - Tiro con l’arco - Un secondo e un terzo posto a Rimini per i rappresentanti della Hortinae Classes

di Alessandro Castellani

Rimini – La Hortinae Classes di Orte torna con due medaglie dai campionati italiani indoor di tiro con l’arco. Alla fiera di Rimini Alessandro Panunzi e Alessandro Cupido conquistano un argento e un bronzo.

Panunzi è secondo nell’arco nudo compound categoria Ragazzi. 497 punti per lui, contro i 506 del vincitore Simone Profilo. Cupido, invece, acciuffa il terzo posto nell’arco nudo compound categoria Allievi, con 480 punti in totale.

Per la Hortinae Classes due nuove medaglie che vanno ad arricchire un palmares già ricchissimo, con 9 titoli italiani e circa 50 regionali.

In gara a Rimini per la squadra biancorossa anche i due alfieri della categoria Senior, Eugenia Gelanga e Francesco Berardi. Per la prima un 14esimo posto, mentre Berardi chiude 37esimo. Piazzamenti in linea con quelli che avevano nel ranking nazionale al momento della qualificazione ai campionati italiani.

“I nostri giovani avevano la possibilità di fare bene e siamo molto soddisfatti dei loro risultati – commenta l’allenatore Sauro Calderari –. Panunzi avrebbe potuto addirittura vincere, ma la tensione di una gara di questo livello si è fatta sentire. D’altronde sono ragazzi che tirano da poco più di un anno: qualificarsi ai campionati italiani era già stato un buon risultato, andare a medaglia è veramente ottimo. Avranno tempo per migliorare ancora“.

Sabato prossimo la Hortinae Classes parteciperà in formazione completa ai campionati regionali ad Alatri. A meno, naturalmente, di cambi di programma dettati dall’emergenza coronavirus.

26 febbraio, 2020