Altra tegola per la Viterbese, si ferma Tounkara

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Partita in famiglia nel pomeriggio per la Viterbese. E per Antonio Calabro le notizie non sono delle migliori.

Se da una parte l’allenatore ritrova Emmanuel Besea, dall’altra rischia di perdere Mamadou Tounkara per il match di domenica.

Per l’attaccante, schierato in coppia con Salvatore Molinaro contro la Berretti di Alessandro Boccolini, una distorsione alla caviglia derivata da un forte contrasto di gioco a metà del primo tempo.

Dopo il primo intervento dello staff sanitario il calciatore ha abbandonato il campo a scopo precauzionale e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Al momento la trasferta di Vibo Valentia è da considerare a rischio.

Altra tegola per i gialloblù, dunque. Sempre privi di Andrea De Falco e Simone Palermo con quest’ultimo che proprio oggi si è rivisto al Vincenzo Rossi del Pilastro: vestito in borghese, il centrocampista ha seguito l’allenamento da bordo campo al fianco del direttore generale Diego Foresti con cui ha parlato a lungo.

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli (sabato)

Vibonese – Viterbese

Catanzaro – Casertana

Catania – Reggina

Bisceglie – S. Leonzio

Avellino – Cavese

Bari – Picerno

Potenza – Rende

Paganese – Rieti

Ternana – V. Francavilla

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 59 25 18 5 2 48 17 31 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Ternana 48 25 14 6 5 34 21 15 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

13 febbraio, 2020