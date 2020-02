Coronavirus a Montefiascone - E' il cartello affisso in un supermercato - In quasi tutte le attività commerciali finite da giorni le scorte di disinfettanti per mani - Lunedì in comune si è tenuta una riunione tra carabinieri, polizia locale, amministrazione e Asvom

Montefiascone – “Amuchina, alcol e mascherine sono terminate”. E’ il cartello affisso in un supermercato di igiene, profumeria e pulizia della casa a Montefiascone.

In tutto il paese, dopo l’esplosione dei casi di Coronavirus nel nord Italia, i tre prodotti sono quasi introvabili.

Nonostante la situazione sia sotto controllo nella zona del viterbese da sabato si è scatenata una vera e propria corsa a mascherine e disinfettanti per le mani.

Ma non solo, in tanti hanno riempito i carrelli della spesa con prodotti a lunga scadenza (pasta, passate, surgelati) per non farsi trovare impreparati per una possibile quarantena.

In particolare i prodotti più gettonati, che sono andati letteralmente a ruba, sono state mascherine, e Amuchina.

Nei supermercati, dal centro alle frazioni, sono quasi spariti dagli scaffali Amuchina, alcol, disinfettanti per mani, candeggina e mascherine già nella giornata di lunedì. In alcuni casi perfino da domenica.

Anche nelle attività commerciali specializzate in articoli per la casa questi prodotti sono pressoché introvabili. Soltanto in qualche caso isolato c’è ancora qualcosa.

In un supermarket specializzato in igiene, profumeria e pulizia è stato attaccato un cartello per avvertire la cittadinanza della mancanza dei prodotti super richiesti: “Si avvisa la gentile clientela – si legge nel cartello – che Amuchina, alcol e mascherine sono al momento terminate”.

Anche in altri supermercati la situazione è quasi la stessa: “Amuchina e disinfettanti per mani completamente finiti – spiega il proprietario di un supermarket – mentre i disinfettanti per le superfici sono quasi ultimati. I prodotti dovrebbero arrivare nella giornata di giovedì”.

“Da domenica – aggiungono da un altro supermercato – non abbiamo più Amuchina, alcol e candeggina e non sappiamo quando arriveranno”.

Stessa situazione in un supermarket nel centro di Montefiascone: “Avevamo ordinato trecento confezioni di Amuchina – continuano – ma nello scarico non è arrivato nulla”.

Negli altri negozi di igiene del centro la situazione è identica: “Amuchina finita, igienizzanti finiti – racconta una commessa -. Dovrebbero arrivare giovedì ma vista la mole di ordinazioni tutte le richieste sono state ridotte e speriamo arrivino”.

Anche nelle farmacie sono andati a ruba disinfettanti e mascherine e soltanto in una qualcosa era ancora rimasto. “Appena arrivano mascherine e disinfettanti – hanno commentato da una farmacia – vanno subito a ruba”.

Intanto lunedì in comune si è tenuta una riunione operativa tra carabinieri, amministrazione, polizia locale e protezione civile per discutere della situazione a Montefiascone del Coronavirus.

“Lunedì si è tenuta una riunione – si legge sul sito del comune – per la possibile gestione delle emergenze derivanti dalla situazione nazionale relativa al Coronavirus presso il comando di polizia locale con la presenza del sindaco, degli amministratori, della dirigente responsabile dei servizi sociali, dei carabinieri e della protezione civile”.

Dal comune rimarcano che la situazione è, per fortuna a Montefiascone, sotto controllo.

“Si fa presente – continuano dall’amministrazione – che attualmente presso il nostro territorio comunale non si evidenziano criticità ma si sta attivando un protocollo di emergenza per ogni eventualità, pertanto preghiamo di usare massima cautela ed evitare allarmismi. Nel frattempo comunque invitiamo tutta la cittadinanza a visionare le ultime disposizioni emesse dal ministero della salute. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione”.

26 febbraio, 2020