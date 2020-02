Anche la fanfara dei Bersaglieri per festeggiare i 100 anni di nonna Ersilia

Gradoli - Good news - GIi auguri di nipoti e pronipoti

Condividi la notizia:











Gradoli – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato, circondata dall’affetto di noi familiari e della comunità gradolese, nonna Ersilia Mancini ha spento 100 candeline.

Un traguardo eccezionale che resterà nella storia della nostra famiglia e di Gradoli.

I festeggiamenti hanno coinvolto tutta la comunità.

In tanti, infatti, si sono stretti intorno a Ersilia. Non poteva mancare la fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina, tanto amata e ammirata dalla festeggiata.

L’amministrazione comunale ha consegnato una pergamena a nonna Ersilia come simbolo e ricordo di questo giorno. Il sindaco Attilio Mancini durante il suo discorso ha detto: “Cara Ersilia, gli ingredienti per fare una bella festa ci sono tutti, ma l’ingrediente più importante sei te con i tuoi cento anni… Perché che cosa ha fatto Ersilia per vivere cento anni? Quale sia stato il suo segreto? Credo di poter dire sicuramente che la semplicità, la vita sana, naturale, all’aperto, aver sempre camminato siano stati i suoi segreti per vivere cento anni”.

Momenti di gioia e di emozione nella condivisione di ricordi si sono conclusi con un bel brindisi e rinfresco.

Tutti noi familiari vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale, il nostro parroco don Domenico, i carabinieri di Gradoli, la fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina, il centro anziani di Gradoli e tutta la comunità gradolese e non che hanno reso questo giorno ancora più speciale.

Tantissimi auguri nonna Ersilia!

Silvia Lorenzoni, i nipoti e i pronipoti

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020