“Annientare chi non si può espellere” killer fa una strage in due locali

Hanau - 11 persone morte fra cui l'attentatore, in due locali frequentati da curdi e turchi

Hanau – Undici morti in due sparatorie ad Hanau in Germania. Tra loro anche il killer, ferite in modo grave cinque persone. È successo in due diversi locali, solitamente frequentati da curdi e turchi.

A sparare, un uomo da un’auto in corsa. L’autore della strage è stato ritrovato morto in casa, morta anche la mamma, come riferito dalla polizia.

A quanto pare, sono stati ritrovati un video e uno scritto in cui è riportato come alcuni popoli, che non si possono più espellere dalla Germania, devono essere annientati. Il che fa supporre che il killer appartenesse all’estrema destra.

Stando a quanto riporta Bild, l’attacco si sarebbe svolto in due momenti. Una prima sparatoria in un locale e la seconda con altri colpi esplosi da un’auto in corsa.

Prima il fuoco sarebbe stato aperto al Midnight, in pieno centro, due l’attentatore avrebbe suonato il campanello e una volta entrato nell’area fumatori avrebbe iniziato a sparare alla cieca. Poi si sarebbe spostato all’Arena Bar & Café, in un’altra zona della città.

Una strage che è stata classificata come atto di terrorismo, con movente la xenofobia. Lo ha spiegato il ministro dell’Interno dell’Assia, Peter Beuth.

20 febbraio, 2020