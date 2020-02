Tuscania - Non riusciva più ad alzarsi e ha gridato aiuto - E' stata trasportata all'ospedale dai sanitari del 118

Tuscania – Anziana cade in casa, salvata dai carabinieri.

Paura nella tarda mattinata di ieri per un’anziana che è caduta in casa e non è riuscita più ad alzarsi. La donna, impaurita, ha incominciato a chiedere aiuto.

I passanti che hanno sentito la donna gridare dalla strada hanno immediatamente allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto.

Stando alle prime ricostruzioni i militari si sono arrampicati sul balcone, hanno forzato la finestra e sono riusciti a soccorrere l’anziana.

Poco dopo i sanitari del 118 hanno trasportato la donna all’ospedale in codice giallo.

