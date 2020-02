Montefiascone - Il sindaco Massimo Paolini subito dopo essere stato avvertito della morte della giovane Aurora Grazini

Montefiascone – “Appena mi hanno avvisato mi si è gelato il sangue”. Il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini racconta i primi istanti subito dopo essere stato avvertito della scomparsa della giovane Aurora Grazini, trovata morta ieri mattina nella sua cameretta in un’abitazione in via Fiordini.

“Ieri mattina – spiega il Massimo Paolini – ero in consiglio comunale quando il comandante della stazione dei carabinieri di Montefiascone Fabrizio Botticelli mi ha avvertito della tragedia. Mi si è letteralmente gelato il sangue. Notizie del genere, cioè la morte di una ragazza di diciassette anni, hanno sconvolto non solo me come sindaco ma l’intera comunità”.

Il pensiero del sindaco è rivolto soprattutto alla famiglia della giovane. “A nome di tutta la cittadinanza – conclude Massimo Paolini – faccio le più sentite condoglianze alla famiglia perché un lutto così grande è una ferita profonda e una cicatrice che rimarrà indelebile”.

16 febbraio, 2020