Approfittano del coronavirus per rubare in casa ad anziani

Cronaca - Episodi di sciacallaggio in diverse zone del Nord Italia

Bergamo – Primi episodi di sciacallaggio per il coronavirus. C’è chi si finge tecnico sanitario per rubare in casa ad anziani, sostenendo di dover fare controlli a domicilio con il tampone del coronavirus. Accade in Lombardia.

Lo segnala il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo: “I truffatori, mostrando falsi tesserini di riconoscimento quali funzionari dell’Ats, fingono di essere stati mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio per effettuare il controllo del coronavirus e, mostrando falsi tamponi da eseguire sui presenti, entrano in casa per poi impossessarsi di denaro o altri oggetti di valore”.

Anche la Croce rossa regionale ha comunicato che non c’è nessuna attività di porta a porta per effettuare il tampone: “A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai comitati locali informiamo la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta a porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di coronavirus Covid-19.

Tali attività non hanno perciò nulla a che vedere con Croce rossa e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con intenti di sciacallaggio”.

L’invito a prestare la massima attenzione è arrivato inoltre dalla Questura di Mantova, per persone che cercano di entrare nelle abitazioni fingendosi operatori sanitari per rubare denaro o gioielli. “Vi è, purtroppo, chi non si fa alcuno scrupolo per delinquere ai danni delle persone più deboli nemmeno in un momento di particolare preoccupazione come quello che stiamo vivendo.

Truffatori senza scrupoli, infatti – rende noto la Questura – asseriscono di essere stati inviati da Enti sanitari o altre Istituzioni per sanificare la casa e/o le banconote, fingendosi operatori incaricati di effettuare test gratuiti per coronavirus: una volta entrati nelle abitazioni, ne approfittano per sottrarre denaro e gioielli alle vittime, quest’ultime solitamente anziani ovvero persone solitamente non in grado di difendersi”.

24 febbraio, 2020