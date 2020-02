In arrivo il cappotto termico alla scuola di via Manzoni

Vitorchiano - Già installato l'impianto fotovoltaico - In corso la sistemazione dell'area esterna della primaria

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – In corso a Vitorchiano la pianificazione dei prossimi lavori di installazione del cappotto termico sulle pareti esterne perimetrali dell’edificio scolastico di via Manzoni, finalizzati a renderlo sempre più fruibile e confortevole.

Questa azione fa seguito a quelle, appena concluse, riguardanti l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura a falda della scuola primaria, per il quale è stato avviato l’iter per l’allaccio alla rete elettrica.

La prima fase dei lavori di efficientamento energetico ha compreso, inoltre, il completo rifacimento delle guaine per l’impermeabilizzazione delle coperture, contestualmente alla posa di materiali termoisolanti, l’installazione di lampade Led a bassissimo consumo e appunto dell’impianto fotovoltaico.

Questi lavori non hanno avuto alcun impatto sulle attività didattiche, le quali si sono svolte regolarmente e senza alcuna interruzione o interferenza.

La realizzazione del cappotto termico rientra nella seconda fase dei lavori ed è un ulteriore segnale di attenzione, da parte dell’amministrazione comunale, nei confronti dei ragazzi e verso una tematica fondamentale come il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente.

“Ricordiamo infine – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federico Cruciani – che in questi giorni sono in corso i lavori per la sistemazione dell’area esterna della scuola primaria. Dopo aver già seguito, durante la pausa natalizia, gli importanti lavori di scavo e preparazione del sottofondo, nonché dopo aver installato la ringhiera di protezione, a breve sarà finalmente posato il nuovo materiale antiscivolo e antishock in sostituzione della vecchia ghiaia, rendendo la scuola ancor più sicura, confortevole e fruibile”.

7 febbraio, 2020