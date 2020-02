“Asili nido e scuole dell’infanzia, la regione Lazio investe 12,2 milioni di euro”

Viterbo - L’assessore alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli nel corso dell’appuntamento di questo pomeriggio allo Spazio attivo di Valle Faul - I fondi sono per il 2020 e con il Miur si arriva a 36,7 milioni di euro

Viterbo – La regione Lazio aumenta le risorse destinate a comuni e famiglie per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. L’investimento regionale sale da 11 milioni di euro del 2019, a 12,2 per il 2020. Ad annunciarlo è stato è stato l’assessore alle Politiche sociali, welfare e enti locali, Alessandra Troncarelli, nel corso dell’appuntamento “Il nido per tutti. La regione Lazio per l’inclusione dei bambini”, che si è svolto questo pomeriggio a Viterbo nello Spazio attivo di Valle Faul. l’intervento è stato moderato da Antonio Mazzarotto, dirigente area famiglia minori e persone fragili regione Lazio.

Nel 2020 quindi il totale degli investimenti per i servizi educativi da 0 a 6 anni sale a 36,7 milioni di euro per il 2020, a fronte di circa 34 milioni del 2019. Nello specifico, 24,5 milioni di euro arrivano dal fondo nazionale Miur, mentre l’investimento regionale sale da 11 milioni di euro del 2019, a 12,2 per il 2020.

Quattro gli interventi che verranno finanziati con i fondi ministeriali: 10 milioni come contributo aggiuntivo alle spese di gestione degli asili nido pubblici e convenzionati. Poi 6.262.254 per la riduzione delle rette a carico delle famiglie e 7.280.083 per lo scorrimento della graduatoria finalizzata alla riqualificazione degli edifici pubblici destinati ai servizi di scuola dell’infanzia e asilo nido. Infine 975.070 euro per la loro riconversione in poli per l’infanzia. Per quest’ultima misura e per l’abbattimento delle spese in capo ai genitori verranno pubblicati due appositi avvisi.

“Grazie alle risorse destinate dalla regione, nel 2019 – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli – siamo riusciti ad abbattere del 43,37% i costi sostenuti dai comuni per la gestione dei nidi e a ridurre di circa 300 euro annui le rette per la frequenza degli asili, aiutando circa 22.000 famiglie del Lazio. Abbiamo anche avviato un processo virtuoso di riqualificazione delle scuole dell’infanzia e dei nidi, ponendo particolare attenzione alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico degli immobili. Con questi ulteriori fondi si rafforza il nostro impegno in favore delle famiglie e delle amministrazioni locali. Il fine è consolidare la rete dei servizi per l’infanzia a titolarità pubblica o convenzionata, così da sostenere la natalità con azioni concrete e aiutare i genitori a conciliare esigenze lavorative e di vita”.

L’assessore Troncarelli ha poi parlato della nuova legge sugli asili nidi che deve essere discussa in consiglio regionale. “Inoltre – ha chiarito Troncarelli – sta per andare in discussione in consiglio regionale una nuova legge sui nidi in cui particolare attenzione è dedicata all’inclusione dei bambini disabili. A seguito della valutazione e della certificazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale, anche tramite il budget di salute, verrà definito un piano assistenziale individuale per la loro integrazione, così che i nidi diventino davvero per tutti”.

A intervenire in merito anche Daniela Donetti, direttore generale Asl Viterbo, che ha chiarito l’importanza della costruzione di un piano individuale. “Nel corso di questo pomeriggio è emerso quanto sia importante la formazione – ha spiegato Donetti –. La formazione soprattutto per quanto riguarda la diagnosi precoce. È importante avere persone competenti che riescano a riconoscere i sintomi. Persone che siano osservatori dell’evoluzione del comportamento e del linguaggio. Bisogna elaborare un percorso individuale, un piano di assistenza individuale da costruire con le famiglie e gli educatori. Il percorso individuale permette di aumentare le capacità cognitive dei bambini e permette che siano inclusi nella società. Inoltre è fondamentale la sinergia tra operatori e istituzioni”.

Durante il pomeriggio hanno preso la parola anche Amedeo Piva, presidente dell’Ipab Sant’Alessio, Massimiliano Monnanni, presidente dell’Asp Asilo Savoia, il sindaco di Vallerano e l’educatrice Elisa Calabrò. A chiudere la giornata il consigliere regionale Enrico Panunzi. “Pensando alla scuola – ha detto Panunzi – mi viene in mente Don Lorenzo Milani e la sua convinzione che la scuola debba essere un qualcosa che deve soprattutto badare agli ultimi perché se così non fosse è come un ospedale che caccia i malati gravi e segue solo quelli meno gravi. La scuola per me è questo, è un pensare soprattutto agli ultimi e a chi è più in difficoltà. Penso poi a un libro di Piero Angela, ‘da zero a tre anni’, dove si ribadisce che l’età da o a 3 anni è fondamentale per la costruzione futura del bambino e anche io credo che sia così. Questi sono due esempi che sottolineano che noi, come istituzioni, abbiamo il dovere ogni giorno di mettere al centro delle opere le persone”.

14 febbraio, 2020