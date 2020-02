Assistenza domiciliare, in arrivo modifiche al decreto”

Regione - Lo annuncia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Il Decreto n° 525 nella parte che riguarda l’assistenza ai pazienti ad alta complessità verrà modificato e per gli stessi pazienti saranno garantiti i medesimi livelli e prestazioni assistenziali precedenti, comprese le visite specialistiche e i dispositivi.

Varranno le regole precedenti in continuità con i Piani assistenziali integrati (Pai) già in essere. I nuovi casi gravi dovranno essere presi in carico nelle medesime condizioni”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato che nel pomeriggio ha incontrato le associazioni sul tema dell’assistenza domiciliare.

“Il nuovo decreto – ha concluso l’Assessore D’Amato – uscirà entro lunedì. E’ stato inoltre istituito un Tavolo di lavoro permanente tra le associazioni degli utenti, con le Direzioni regionali della Sanità e del Sociale per redigere un documento specifico sulla presa in carico dei pazienti ad alta complessità”.

Regione Lazio

Condividi la notizia:











12 febbraio, 2020