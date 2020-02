Attività sportiva, dal comune un contributo a quasi 100 bambini

Sport - Da palazzo dei Priori risposta positiva a tutte le domande relative all'avviso - Ogni giovane atleta riceverà un rimborso di 100 euro - L'assessora Sberna: "Proveremo a replicare l'iniziativa anche il prossimo anno"

Condividi la notizia:











Viterbo – Il comune sigla un bel gol.

Quasi cento bambini viterbesi, infatti, riceveranno un contributo di 100 euro per poter praticare attività sportiva.

L’iniziativa è stata presentata a fine ottobre e ha coinvolto i piccoli atleti dai cinque ai 14 anni, appartenenti a un nucleo familiare con Isee inferiore a 12mila euro. Per loro un bonus importante, da poter utilizzare per svolgere sport in società iscritte al Coni o riconosciute per la stagione 2019-2020.

Ieri pomeriggio è stata pubblicata la graduatoria dell’avviso, realizzato dagli assessorati allo Sport e ai Servizi sociali e che è riuscito a rispondere in maniera positiva a tutte le domande: quasi 100 in totale.

“Sono più che soddisfatta – racconta l’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna –. Il progetto, creato in collaborazione con il Coni, l’assessore De Carolis e il consigliere Achilli, sostiene una pratica importante che in certi casi viene sacrificata dalle famiglie che devono far fronte a molte spese. Inizialmente avevamo previsto uno stanziamento di 10mila euro e nonostante la mole di domande siamo riusciti non lasciar fuori nessuno. Proveremo a replicare l’iniziativa anche il prossimo anno“.

La città di Viterbo è stata la prima del Lazio e tra le prime in Italia a varare l’avviso.

“Abbiamo giocato d’anticipo – spiega sorridendo il consigliere comunale con delega ai rapporti con le società sportive Matteo Achilli –. Siamo tra i primi in Italia ed è un contributo importante per la città, per lo sport e per la socializzazione dei ragazzi. E’ un segnale importante che vogliamo dare: l’amministrazione comunale tiene gli occhi aperti sullo sport che non deve mancare a nessuno, specialmente ai più giovani”.

Condividi la notizia:











6 febbraio, 2020