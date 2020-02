“Attraversamenti pedonali rialzati anche in via Belluno per non essere falciati”

Lettere - Viterbo - Scrive Luigi Ambrosino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho potuto notare che negli ultimi tempi sono stati realizzati a Viterbo degli attraversamenti pedonali rialzati che in alcuni punti cruciali del traffico cittadino sono stati salutati con grande sollievo dai cittadini-pedoni che abitualmente o anche occasionalmente transitano di lì.

Mi riferisco a quelli di via Garbini (altezza uffici comunali), a quello di via dei Monti Cimini (incrocio con via Monte Cervino) oppure all’attraversamento realizzato al centro del quartiere Santa Barbara in via Porsenna.

Colgo, perciò, l’occasione per segnalare ed evidenziare il rischio elevato che “corrono” tutti coloro che provano ad attraversare la carreggiata in via Belluno. La trafficatissima arteria collega il centro con i quartieri “alti” della città e proprio per questo ha, diciamo, il difetto di essere in forte pendenza.

Pertanto, soprattutto gli automobilisti che percorrono via Belluno viaggiando in direzione centro, si sentono quasi invitati ed incoraggiati non solo a non moderare la velocità ma addirittura ad aumentarla.

Per non parlare poi dei “passaggi radenti” in cui i bolidi dei concittadini si esibiscono nelle prime o nelle ultime ore del giorno ovvero quando la strada urbana è deserta per cui può essere percorsa per ottenere il cd. “giro veloce”.

Quindi, a nome di tutti coloro che quotidianamente rischiano di essere falciati nella pur suggestiva cornice del fossato dell’Arcionello, chiedo di valutare la possibilità di veder presto realizzati degli attraversamenti pedonali rialzati anche in via Belluno che, verosimilmente, andrebbero a ridurre tale rischio in modo significativo. Prima che sia troppo tardi.

Luigi Ambrosino

23 febbraio, 2020