Sedicenne morta - Il ricordo di una professoressa del Dalla Chiesa: "Si sarebbe diplomata con buoni voti, in classe siamo affranti"

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Aurora amava la storia e la letteratura. Italiano e storia erano le sue materie preferite. Le studiava con piacere. Approfondiva. Scriveva bene”. Silvia Galli è stata la prof di lettere di Aurora Grazini. La vedeva tutti i giorni in classe al Dalla Chiesa, istituto economico (ex ragioneria). Sezione terza A.

“Posso dire solo bene di lei – racconta l’insegnante -. Era vivace ma non indisciplinata. Studiava. Le mie materie le piacevano, qualcun’altra un po’ meno… tipo matematica. Ma nel complesso andava bene. Era sempre stata promossa. Al diploma sarebbe arrivata con buoni risultati…“.

Un percorso interrotto di colpo sabato mattina alle 8, quando i genitori hanno chiamato i soccorsi: Aurora era morta nel suo letto. A 16 anni.

Nessuno era preparato a non vederla più in classe. “Siamo sconvolti. Affranti – continua la professoressa -. Quella di Aurora era una presenza importante a scuola: esuberante, sorridente, viva. Sarà difficile abituarsi a non averla più con noi”. Si era assentata da scuola una decina di giorni: “Non stava bene. Non aveva appetito. Così ci aveva detto la mamma – afferma la prof -. Le aveva preso delle vitamine. Cercava di farla mangiare. Era tornata in classe per due o tre giorni, l’abbiamo vista dimagrita. Poi si è assentata di nuovo, in quest’ultima settimana. Nulla sapevamo della rottura col fidanzato. Per noi era una normale influenza”.

La vedevano girare in paese in minicar. Sempre curata. “Amava truccarsi e vestirsi bene – ricorda un’amica di famiglia -. Le piaceva ballare, uscire con le amiche”. Passatempi di una sedicenne che, nelle ultime settimane, si era come rabbuiata. In casa le sono sempre stati vicino, anche nella sua ultima notte. Pare che Aurora non fosse riuscita a dormire molto, avrebbe continuato a non sentirsi bene.

Tra le persone da ascoltare, tutte a titolo di testimoni nella lista degli investigatori, i familiari, già sentiti nella giornata di sabato, e i medici del pronto soccorso che hanno visto la sedicenne arrivare in lacrime. L’hanno dimessa con un calmante e un appuntamento per il 17 febbraio in ospedale: doveva iniziare un percorso di sostegno psicologico.

“Lotteremo con tutte le nostre forze. Per Aurora, ancor prima che per noi”, hanno scritto i familiari della ragazza in un messaggio alla stampa, in cui dicono di avere fiducia nella magistratura. “Chiediamo solo questo – hanno concluso – il rispetto della nostra indicibile sofferenza”.

Intorno alla famiglia si sta stringendo la città. In casa Grazini, ieri, sono tornati i carabinieri; il parroco, don Luciano Trapè, ha fatto visita al padre, alla madre e alla sorella maggiore di Aurora. “Sono andato a trovarli e ho pianto con loro”, ha detto.

Sulla morte della ragazza c’è un fascicolo aperto per omicidio colposo. Nessun indagato. E nessuna ipotesi esclusa, al momento. Dalle cause naturali al disturbo che poteva forse essere la spia di un problema grave, trascurato per errore. Bisogna capire, in pratica, se Aurora poteva o meno salvarsi.

Gli accertamenti medico-legali, martedì, saranno decisivi. La procura darà probabilmente un mandato ad ampio raggio. Cioè a svolgere ogni accertamento possibile per chiarire la dinamica della morte. Esami tossicologici compresi, laddove necessari; al momento non risultano formalmente disposti. Servirebbero, ad esempio, per capire se Aurora possa aver ingerito qualcosa che le abbia causato un avvelenamento.

L’autopsia farà luce sulle sue ultime ore.

Fotocronaca: Borgo Trapé – I carabinieri tornano a casa di Aurora Grazini – Giovane morta in casa

Articoli: Morte di Aurora, nessun esame tossicologico disposto dalla procura – La famiglia: “Lotteremo con tutte le nostre forze per Aurora…” – Il parroco: “Ho potuto solo piangere con i genitori della piccola Aurora…” – La scuola: “Il tuo sorriso e la tua allegria, la tua bellezza e la tua simpatia illumineranno la nostra strada” – Il sindaco Massimo Paolini: “Appena mi hanno avvisato mi si è gelato il sangue” – Procura e carabinieri: “La giovane morta per arresto cardiorespiratorio” – La Asl: “La ragazza non aveva nessun problema fisico” – Sedicenne morta in casa, si indaga per omicidio colposo – L’assessore regionale alla Sanità: “Ragazza morta, verifiche in corso sulle procedure cliniche” – Sedicenne morta in casa

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2020